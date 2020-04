Zacht lenteweer tot 15 graden, kwik steekt morgen nog tandje bij HAA

04 april 2020

06u47

Bron: Belga 2 Weernieuws De eerste dag van de paasvakantie verloopt droog en eerst wisselend bewolkt, voorspelt het KMI. In de namiddag ontstaan er opnieuw meer wolkenvelden. Het wordt tot 10 graden in de Hoge Ardennen en 15 graden in het westen. Morgen steekt het kwik nog een tandje bij en halen we tot 21 graden.

Zaterdag waait de wind zwak tot lokaal matig uit het zuiden tot zuidoosten. Komende nacht klaart het overal op. De minima schommelen tussen 0 en 5 graden.

Zondag bepaalt een hogedrukgebied boven het oosten van Polen en Wit-Rusland gunstig ons weer. Het wordt mooi, zonnig en zacht met maxima tussen 16 en 18 graden in de Ardennen, en tussen 18 en lokaal 21 graden elders. De wind waait meestal matig uit zuid tot zuidoost.



Maandag daalt de luchtdruk tijdelijk en bereikt een Atlantische storing ons land vanaf het kust. De dag begint droog en zonnig. In de loop van de namiddag neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het westen met wat regen of enkele buien tegen de avond over het westen. In het oosten blijft het droog tot het einde van de dag. De maxima schommelen tussen 14 en 20 graden bij een matige zuiden- tot zuidwestenwind.

Dinsdag ontwikkelt een nieuw hogedrukgebied zich boven onze streken. Er kan nog een bui vallen en er hangen regelmatig wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 13 graden aan de kust en 17 graden in het binnenland. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke richtingen maar uit noordwest aan zee.

