Zacht lenteweekend Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 6 & 7 april Jill Peeters

05 april 2019

12u00 15 Weernieuws Vandaag komen er wolkenvelden voor in de ochtend, vooral in het westen, maar de zon kan geleidelijk overal doorbreken. Vooral na de middag belooft het heel zonnig te worden, met wat stapelwolken. Het wordt ook zacht. De maxima komen uit rond 16 en lokaal zelfs 18 graden. Aan zee en in de Hoge venen is het een paar graden frisser, met maxima tussen 13 en 15 graden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind, en het blijft droog.

Vanavond is het nog zonnig en ook tijdens de nacht zijn er weinig wolken. Het wordt een rustige nacht, maar ook wel een frisse. Minima komen uit tussen 3 graden in de Ardennen en 8 graden in het Vlaamse binnenland.

De wind luwt en komt uit het oosten tot het noordoosten.

Tussen depressies in het zuiden van Europa en een krachtig hogedrukgebied in het noorden, wordt er bij ons licht onstabiele lucht aangevoerd. Door de nabijheid van het hogedrukgebied blijft het doorgaans droog, maar een paar lokale buien zijn zeker niet uitgesloten.

Zo is er zondag best veel zon in de ochtend. In de namiddag nemen de wolkenvelden toe en wordt het makkelijk 18 graden. Later in de namiddag is een lokale bui mogelijk, zelfs met onweer.

Maandag is er eerst zon, maar uiteindelijk ook meer bewolking. Later in de namiddag is er kans op een regenbui, vooral in het zuiden. Maxima rond 18 graden.

Dinsdag is het zwaar bewolkt, en komt er regen opzetten. Het is minder zacht, rond 12 graden.