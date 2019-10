Zacht en vrij mooi weer met maxima tot 16 graden HR

25 oktober 2019

06u54

Bron: Belga 12 Weernieuws Vandaag krijgen we zacht en vrij mooi weer met een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Maxima van 12 tot 16 graden. Ook zaterdag blijft het nog zacht, maar zondag trekt een regenzone over het land. Dat meldt het KMI.

Vandaag kan er in het zuidoosten van het land nog tijdelijk wat lichte regen of motregen vallen. Daarna wordt het overal droog met opklaringen en vrij veel hoge wolkenvelden. In het noordwesten verwachten we in de namiddag af en toe meer bewolking waaruit een buitje kan vallen. Het is zacht met maxima van 12 tot 14 graden in de Ardennen en van 15 tot 16 graden in de andere streken.

Morgen blijft het droog met soms veel hoge wolkenvelden. Op het einde van de dag neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten. De regen zou 's avonds de kust bereiken en de volgende nacht landinwaarts trekken. Het blijft zacht met maxima van 15 tot 19 graden bij een matige tot soms vrij krachtige wind.

Zondag blijft een regenzone een groot deel van de dag over onze streken slepen. Pas op het eind van de namiddag zou het droger worden in het westen en centrum, met mogelijk enkele opklaringen. Het wordt merkbaar frisser aan de achterzijde van die regenzone: maxima tot hooguit 12 graden in het centrum. De wind waait zwak tot matig uit noord tot noordwest.

