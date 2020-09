Worden tropisch warme septemberdagen het nieuwe normaal? Martijn Peters

15 september 2020

17u03 9 Weernieuws Vandaag ging de temperatuur weer vlot over de 30°C en werd er weer een dagrecord verbroken. En daar bleef het niet bij, het werd ook direct Vandaag ging de temperatuur weer vlot over de 30°C en werd er weer een dagrecord verbroken. En daar bleef het niet bij, het werd ook direct de warmste septemberdag sinds het begin van de metingen . Is puffen in de maand september normaal? Of zit de klimaatverandering er voor iets tussen? En wat met de toekomst?

Volgens de gegevens uit het Europese Copernicus-klimaatportaal was dit in het verleden heel uitzonderlijk, iets dat slechts om de 30 jaar voorkwam. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) berekenden wat de huidige kans is om in België zulke hoge temperaturen te bereiken. En wat blijkt, die is al opgelopen tot 1 keer om de 8 jaar. Door de klimaatverstoring die volop aan de gang is, zijn tropisch warme dagen in september dus niet meer uitzonderlijk.

“Volgens de klimaatmodellen van het IPCC (de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering, red.) gaat de klimaatopwarming gewoon verder zijn gang, waardoor we tegen 2050 al om de 5 jaar te maken zullen krijgen met tropisch warme dagen in september van boven de 30°C”, vertelt klimaatwetenschapper Hendrik Wouters. “En tegen het einde van de eeuw worden hete septemberdagen het nieuwe normaal. We zullen dan 30°C halen in 1 jaar op de 2 als we er niet in slagen om de wereldwijde broeikasgasuitstoot af te remmen en te verminderen. Doen we echter wel de nodige inspanningen, dan kunnen we dit soort dagen beperken tot iets minder dan 1 keer om de 3 jaar.”

Het is duidelijk, de klimaatverandering wordt in onze gematigde streken vooral voelbaar in de vorm van extremen zoals hitte. Warme zomerdagen zullen onvermijdelijk toenemen in de komende jaren. Niet alleen moeten we die stijging proberen tegen te gaan, maar moeten we tegelijkertijd als samenleving leren omgaan met dit soort situaties. Zo kunnen slimme maatregelen ervoor zorgen dat de hitte wat draaglijker wordt, vooral met het oog op kwetsbare groepen.

Maar ook de hittegolf van afgelopen zomer, die nog vers in ons geheugen zit, lag volledig in lijn met de verwachtingen. Het was met 12 dagen niet de langste hittegolf ooit, maar wel één die zeer intens was. Met maar liefst 8 opeenvolgende tropische warme dagen en de warmste week ooit.

“Hittegolven van die lengte, meer dan 11 dagen, waren zo'n 50 jaar geleden eerder uitzonderlijk. Onze berekeningen geven aan dat dit toen ongeveer 1 keer om de 15 jaar was. Nu is die kans op hitte-extremen echter toegenomen naar 1 keer om de 6 jaar”, zegt Wouters. “Tegen 2050 zal dit met het meest pessimistische scenario stijgen tot minstens 1 om de 2 jaar. Maar ook het gematigde scenario geeft nog een versnelling aan tot elke 3 jaar. Bovendien zal ook de intensiteit van de hittegolven toenemen, waardoor ze nog minder dragelijk zullen worden. Het gemiddelde zal oplopen tot 36,3°C in het beste geval, 38,7°C in het slechtste geval. Een hittegolf zoals die van deze zomer zou daarmee vergeleken een eerder mildere hittegolf zijn.”

