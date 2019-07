Worden delen van India onbewoonbaar door hitte? PVZ

04 juli 2019

12u20

Bron: CNN 0 Weernieuws De aanhoudende hittegolf in India heeft deze zomer al meer dan 100 mensen het leven gekost en er wordt verwacht dat de situatie de komende jaren nog meer zal verslechten. Experts aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) beweren zelfs dat de temperaturen zodanig zullen stijgen dat bepaalde delen van India in 2100 onbewoonbaar zullen zijn. Het zal er zo warm zijn dat de bewoners er niet meer kunnen overleven.

India kent tussen de maanden maart en juli elk jaar een aantal hittegolven, maar recent worden die hittegolven steeds frequenter, intenser en langer. Vorig jaar registreerde men in India in totaal maar liefst 484 officiële hittegolven, wat een dramatische stijging is ten opzichte van de 21 geregistreerde hittegolven in 2010. Men voorspelt dat er dit jaar zelfs nog meer hittegolven zullen in vergelijking met vorig jaar. Ook de hevigheid van de hitte is hoger. Zo werd in juni in Delhi het record van die maand gebroken met een temperatuur van 48°C en in Churu ten westen de hoofdstad registreerde men een temperatuur van niet minder dan 50,6°C.

Watertekort

Het hoge aantal hittegolven in combinatie met aanhoudende droogtes hebben er bovendien voor gezorgd dat verscheidene regio’s met watertekorten kampen. Doordat het al zo lang niet heeft geregend, staat het grondwaterpeil erg laag waardoor de bevolking niet voldoende water kan oppompen. De bevolking klaagt dat er niet voldoende hulp van de regering komt waardoor er dagelijks slachtoffers vallen. Een van de grootste steden in India zit ondertussen bijna volledig door zijn watervoorraad heen, en men voorspelt dat tegen volgend jaar ook 20 andere steden problemen zullen ervaren.

Onleefbaar?

De hoge temperaturen zijn voor velen nu al ondraaglijk en zorgen voor vele slachtoffers. Deze zomer zijn er in India al meer dan 100 mensen om het leven gekomen door de hevige hittegolven. Sommige scholen en kantoren houden de deuren gesloten omdat de temperaturen onhoudbaar zijn en de regering raadt de bevolking ook aan om binnen te blijven op de warmste momenten van de dag. Miljoenen mensen in armoede zijn echter verplicht urenlang buiten te werken om geld te kunnen verdienen.

Onderzoekers van het MIT voorspellen dat de situatie in bepaalde regio’s van India nog meer zal verslechten waardoor tegen 2100 die regio’s onbewoonbaar zullen zijn. Ze baseren zich hierbij op twee scenario’s: de gemiddelde wereldtemperatuur zal 2,25 of 4,5°C stijgen. In het eerste, optimistische geval, is er geen groot gevaar. Bij optie twee, een realistisch scenario wanneer de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen niet daalt, ziet de toekomst er minder rooskleurig uit. Onderzoekers stellen namelijk vast dat in het tweede geval de overlevingskansen drastisch zullen dalen en dat tegen 2100 in India bepaalde regio’s onbewoonbaar zullen zijn.

“Wanneer we op het huidige tempo broeikasgassen blijven produceren, zal een van de meest dichtbevolkte regio’s van de wereld het hoge risico van dodelijke hittegolven niet kunnen vermijden en zal het geconfronteerd worden met het maximum van de menselijke hittetolerantie”, zei Eun Soon die deelnam aan het onderzoek van het MIT.