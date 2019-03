Wolken maken plaats voor zon Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 21 maart Jill Peeters

20 maart 2019

12u00 0 Weernieuws Donderdag begint de dag somber met veel wolken en verspreid nevel en mist. Het kan wel een tijdje duren voordat de nevel en mist opgeruimd worden, behalve in het zuiden van ons land want daar is het al meteen zonnig. Na wat wachten, breekt ook bij ons de zon erdoor, al kan dat in het westen van het land wel heel lang duren.

Er is weinig wind en er zit dus maar weinig beweging in het weer. De maxima komen uit op een erg zachte 15 graden. In de Ardennen en aan zee is het koeler met 13 graden.

‘s Avonds worden de opklaringen overal breder. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt het meestal licht bewolkt of zelfs helder. Later op de nacht vormt er zich opnieuw nevel en mist. Het wordt een koele nacht bij minima rond gemiddeld 4 graden. In de Ardennen kan het lichtjes vriezen. De wind is nog steeds zwak en komt uit het zuidoosten.

De rust in de atmosfeer is het gevolg van de dominerende invloed van hogedrukgebieden die zich nestelen boven het Europese continent. Zij houden ook de regen op afstand.

Vrijdag is er eerst nog wat ochtendgrijs, maar dan wordt het zonnig en zacht, tot 17 of zelfs 18 graden. Zaterdag is het een tijdje zwaar bewolkt met mogelijk wat motregen, maar doorgaans is het droog. Rustig en zacht weer, rond 14 graden. Zondag is het eerst bewolkt en later wordt het zonnig. Het wordt wel een beetje frisser, met maxima rond 11 graden.