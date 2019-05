Wolken maken plaats voor opklaringen: volgend weekend tot 25 graden AW

27 mei 2019

06u39

Bron: Belga 2 Weernieuws Het is het zwaarbewolkte ochtend, met regen ten zuiden van Samber en Maas. Elders is het al droog met zonnige perioden en wolkenvelden. Langzaam trekt de regen weg naar Luxemburg en Duitsland en komt ook in de Ardennen de zon tevoorschijn. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden, en volgend weekend klimt het kwik naar 25 graden. Dat meldt het KMI.

Vanavond is het overal droog met wolkenvelden en opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe gevolgd door buien vanaf het noordwesten. De minima liggen tussen 7 en 11 graden.



Dinsdag wordt een erg wisselvallige dag met regelmatig (onweers)buien en veel wolken. Later op de dag wordt het in het westen droger met wat meer opklaringen. Het is vrij fris met maxima van 12 graden in de Hoge Venen tot 15 of 16 graden in Vlaanderen.

Woensdag is het wisselend bewolkt en blijft het overwegend droog. Het wordt iets warmer met maxima rond 17 graden in het centrum.

Donderdag is het meestal zwaarbewolkt met perioden van lichte regen of motregen. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden.

Vrijdag blijft het vaak bewolkt, maar is het wel zachter met maxima rond 21 graden in het centrum. Plaatselijk kan er nog wat regen of motregen vallen. In vele streken blijft het echter droog.

Zaterdag wordt het rustig en droog met zon en wolken. De maxima klimmen tot 22 graden. Ook zondag is het wellicht droog met brede opklaringen. Het kwik kan lokaal stijgen tot 25 graden.