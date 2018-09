Wolken en regen, pas na de middag droger Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 6 september Jill Peeters

05 september 2018

17u00 11

Het wordt zwaar bewolkt tot betrokken in de ochtend, met af en toe regen of zelfs enkele buien. Na de middag wordt het droger vanuit het westen en zijn er brede opklaringen. In het oosten breekt pas op het einde van de dag de zon door. De maxima liggen rond 18 graden en er staat een matige wind uit het westen tot het noordwesten.

HLN