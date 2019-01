Wolken en opklaringen wisselen mekaar af, KMI waarschuwt voor gladde wegen vannacht JV ADN

Bron: belga 6 Weernieuws Het KMI waarschuwt voor gladde wegen vanavond en morgenvroeg. “Omdat het deze nacht op vele plaatsen licht gaat vriezen en door de gevallen neerslag van overdag kunnen er ijsplekken ontstaan. Bovendien kunnen er ook rijmplekken gevormd worden”, luidt het in een mededeling.

Vandaag krijgen we een wisselvallig weerbeeld. Het is wisselend bewolkt met buien. In Hoog-België valt er sneeuw. In de loop van de namiddag wordt het droger met breder wordende opklaringen. De maxima liggen tussen 0 en +4 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 5 en 7 graden elders. De wind waait matig uit het noordnoordwesten. In de Hoge Ardennen waait de wind soms vrij krachtig en aan zee soms krachtig. In die regio's is er kans op rukwinden tussen 60 en 70 km/uur.

Vanavond en vannacht blijft het wellicht droog met een afwisseling van wolkenvelden en soms brede opklaringen. De minima liggen vrijwel overal beneden het vriespunt: tussen -6 graden in de Hoge Ardennen en -1 graad in het centrum en +3 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor ijs- en rijmplekken. Weggebruikers krijgen de raad om waakzaam te zijn. Het is vooral opletten geblazen in de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg.

Morgen blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Het blijft hier en daar oppassen voor mogelijk gladde wegen. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het de hele dag vriezen. In het centrum krijgen we maxima rond 3 graden, aan zee rond 5 à 6 graden.

Donderdagnacht en vrijdagochtend trekt een warmtefront geleidelijk zuidoostwaarts over ons land. Aan de kust valt er 's ochtends regen en wordt het later droog maar bewolkt. Elders kan de eerste neerslag mogelijk vallen onder de vorm van smeltende sneeuw of in de Ardennen sneeuw. De maxima liggen tussen 1 graad in het uiterste zuiden en 8 graden aan zee.

Van zaterdag tot dinsdag wordt het dikwijls zwaarbewolkt met perioden van (lichte) regen of buien. De temperaturen stijgen wat en schommelen over het algemeen tussen 6 en 9 graden in het centrum van het land.