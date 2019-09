Wolken en opklaringen, vanaf vannacht neemt regen het over KVDS

23 september 2019

06u14

Bron: Belga 0 Weernieuws Wolken en opklaringen wisselen elkaar maandag af. Vooral in de voormiddag verwacht het KMI buien, die in de loop van de namiddag verdwijnen. De opklaringen worden ook breder. De maxima schommelen tussen 15 graden op de Hoge Venen en 20 of 21 graden in Vlaanderen.

De wind waait matig en aan de kust soms vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen.

Maandagavond is het droog met opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen vanuit het westen. De temperaturen dalen naar 10 graden op de Ardense hoogten en 15 graden in het centrum van het land. De wind zwakt 's avonds tijdelijk af. Later op de nacht krimpt hij naar het zuiden en wakkert hij opnieuw aan tot matig.





Dinsdag trekt een vrij actieve regenzone van west naar oost over ons land. Maxima tussen 14 en 19 graden met een matige tot vrij krachtige wind uit zuid en later uit zuidwest. Woensdag is het wisselvallig met soms intense buien die door het land trekken. De maxima schommelen tussen 13 en 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Donderdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien bij maxima tot 19 graden en een matige zuidwestenwind. Vrijdag trekt een volgende regenzone van west naar oost door het land. Maxima tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind.