Wolf op de dool in Engeland nadat kooi in storm beschadigd raakte ep

12u42

Bron: Belga 6 Thinkstoch (Archiefbeeld) Weernieuws In het Britse graafschap Berkshire loopt een wolf rond. Het dier is ontsnapt nadat de storm zijn verblijf in een wolvenopvang had beschadigd. De politie probeert het dier te vangen en waarschuwt iedereen uit de buurt te blijven.

Leerlingen van een school in de buurt mogen voorlopig niet naar buiten. In The Telegraph vertellen buurtbewoners dat ze al jaren gewend zijn aan de wolvenopvang in hun dorp. "Ze zullen wel een protocol hebben voor dit soort zaken", zegt een van hen.