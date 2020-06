Woensdag klimmen we naar dertig graden: wolken met lokale buien maken plaats voor zon jv

18 juni 2020

06u48

Bron: belga 5 Weernieuws Vanochtend verlaat de laatste regen het westen van het land en wordt het op de meeste plaatsen droog en nevelig met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de dag bollen stapelwolken op die hier en daar uitgroeien tot buien. Een paar donderslagen zijn niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten in het binnenland en uit het noordwesten aan zee. Dat meldt het KMI.

Vanavond kunnen er aanvankelijk nog lokale buien vallen, maar al vrij snel wordt het overal droog met brede opklaringen. De minima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in Vlaanderen. De wind waait overwegend zwak uit zuidwestelijke richtingen.

Vrijdag is het eerst vrij zonnig. In de loop van de dag worden er stapelwolken gevormd en is er kans op enkele buien. Plaatselijk kunnen de buien vergezeld zijn van een donderslag. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Ardennen en 22 graden in de Kempen. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west.

Zaterdag is het gedeeltelijk bewolkt en op een enkele bui na, blijft het meestal droog. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 22 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit westelijke richtingen.

Zondag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen of enkele buien vooral in de loop van de namiddag. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Ardennen en 22 graden elders. De wind is matig uit het zuidwesten.



Maandag wordt het vrij zonnig met enkele stapelwolken. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 18 en 23 graden. De wind waait vaak zwak uit west tot zuidwest. Aan de kust waait hij matig uit west.

Dinsdag wordt het vrij mooi en warm met maxima rond 27 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak en veranderlijk.

Woensdag is het zonnig en erg warm met maxima rond 30 graden. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost.