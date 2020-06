Woensdag klimmen we naar 30 graden: “Kans op zeldzame hittegolf in juni groeit” JV HAA

18 juni 2020

10u20

Bron: Belga, NoodweerBenelux 1250 Weernieuws Vanochtend verlaat de laatste regen het westen van het land en wordt het op de meeste plaatsen droog en nevelig met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de dag bollen stapelwolken op, die hier en daar uitgroeien tot buien. Een paar donderslagen zijn niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten in het binnenland en uit het noordwesten aan zee, meldt het KMI. Vanaf volgende week schiet het kwik de hoogte in. “Hierdoor groeit de kans op een zeldzame hittegolf in juni”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux.



Na de onweersbuien van gisteren moeten we ook vandaag in de loop van de dag rekening houden met enkele pittige regen- en onweersbuien, waarschuwt NoodweerBenelux. Deze keer komen de buien niet vanuit het oosten, maar vanuit het zuiden. “Weermodellen berekenen opnieuw onweer in de namiddag”, zegt Nicolas Roose.

Dankzij een klein lagedrukgebied ten westen van de Benelux wordt er later vandaag opnieuw warmere lucht aangevoerd naar de landengroep. Door de grote hoeveelheid neerslag van gisteren wordt de atmosfeer in deze warme lucht onstabiel. Zeker op plaatsen waar de zon voldoende kan schijnen, is er veel energie voor onweersbuien beschikbaar om te gaan gebruiken.

NoodweerBenelux verwacht dat de eerste onweersbuien zich zullen ontwikkelen in de vroege namiddag over het noordwesten van Frankrijk. Vervolgens schuiven ze op naar het westen en centrum van ons land. Deze buien hebben opnieuw veel regen aan boord en trekken traag van zuid naar noord over ons land.

Morgen is het eerst vrij zonnig. In de loop van de dag worden er stapelwolken gevormd en is er kans op enkele buien. Plaatselijk kunnen de buien vergezeld zijn van een donderslag. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Ardennen en 22 graden in de Kempen. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west.

Weekend

Zaterdag is het gedeeltelijk bewolkt en, op een enkele bui na, blijft het meestal droog. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 22 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit westelijke richtingen.

Zondag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen of enkele buien vooral in de loop van de namiddag. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Ardennen en 22 graden elders. De wind is matig uit het zuidwesten.



Begin volgende week

Maandag wordt het vrij zonnig met enkele stapelwolken. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 18 en 23 graden. De wind waait vaak zwak uit west tot zuidwest. Aan de kust waait hij matig uit west.

Ook NoodweerBenelux meldt een gevoelige weersverandering na het weekend. Dankzij een lagedrukgebied op de Atlantische Oceaan wordt gevoelig warmere lucht naar het noorden van Europa gestuwd.

Zeldzame hittegolf in juni?

Vooral vanaf dinsdag zou het kwik daardoor fors stijgen met opties van 25 tot 30 graden. “Diverse weermodellen maken het behoorlijk bont en kiezen op woensdag en donderdag voor 30 graden en meer. Hierdoor groeit de kans op een zeldzame hittegolf in juni. Voorlopig blijven we voorzichtig, maar het is een signaal dat we zeker niet mogen negeren”, aldus Roose.