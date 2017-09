Woede op Puerto Rico over trage herstelwerkzaamheden groeit na orkaan Maria: "Er gaan mensen dood" aja

13u27

Bron: ANP 8 Photo News Een man helpt zijn buurman na orkaan Maria Weernieuws Op Puerto Rico groeit de woede over de trage herstelwerkzaamheden na de orkaan Maria. Veel van de circa 3,4 miljoen inwoners van het Amerikaanse eiland worstelen al anderhalve week met de beperkte beschikbaarheid van onder meer elektriciteit, voedsel, medicatie, schoon water en communicatie. De Amerikaanse president Trump weerlegt de kritiek. De hulpverlening verloopt "ongelooflijk goed", zei hij gisteren al. In een reeks tweets doet hij er vandaag nog een schep bovenop.

Het schoot de eilandbewoners in het verkeerde keelgat dat waarnemend minister Elaine Duke (Binnenlandse Veiligheid) zich eerder tevreden uitliet over de hulpverleningsinspanningen.



"Dit is echt een goednieuwsverhaal als je kijkt naar ons vermogen om mensen te bereiken en het beperkte aantal sterfgevallen dat plaatsvond bij zo'n verwoestende orkaan'', zei Duke.

Lees ook 3,4 miljoen Puerto Ricanen mogelijk tot vier maanden zonder stroom na doortocht orkaan Maria

Burgemeester San Juan woedend

Die opmerking zorgde voor veel kritiek. "Verdomme, dit is geen goednieuwsverhaal'', zei burgemeester Carmen Yulin Cruz van de zwaar gehavende Puerto Ricaanse hoofdstad San Juan vrijdag tegen CNN. "Dit is een verhaal in de categorie: mensen gaan dood.''



Cruz nam zelf haar intrek in een noodopvangplaats toen haar woning onder water kwam te staan. "Mensen kunnen zich niet voorstellen dat kinderen uit beekjes drinken, dat er mensen in verpleeghuizen zonder medicinale zuurstof zitten'', zei de burgemeester.

EPA Burgemeester van San Juan Carmen Yulin Cruz knuffelt een vrouw tijdens haar bezoek aan een rusthuis

Trump weerlegt kritiek