Witte Pasen in Noord-Duitsland

02 april 2018

07u50

Bron: AD.nl 0 Weernieuws Bar winterweer heeft het noorden van Duitsland en ook Berlijn een witte Pasen bezorgd. Aan de Oostzeekust in Mecklenburg-Vorpommern viel volgens de Duitse weerdienst plaatselijk 35 centimeter sneeuw. Zo'n dik pak in april was voor het laatst gemeten in 1970.

De plotselinge inval van de winter zorgde gisteren behalve voor mooie plaatjes ook voor veel overlast: gladde wegen, omgevallen bomen en ontregeld treinverkeer.

35 Zentimeter! Schnee-Rekord an Ostsee legt Bahnverkehr lahm. #Stralsund #Rostock #DB https://t.co/CS1yqGTkky pic.twitter.com/Q2sC1LTLgH TAG24 NEWS Berlin(@ Tag24B) link

Wetter spielt verrückt: Nach Oster-Schnee bis zu 20 Grad! #Berlin #Potsdam #DWD https://t.co/N54L7koWx8 pic.twitter.com/eG7Dc0wTyP TAG24 NEWS Berlin(@ Tag24B) link

Vogelpark

Zwaar getroffen werd een vogelpark in Marlow, waar 90 procent van de buitenvolières werd vernield. Zelfs de wijdmazige netten bezweken onder de vracht sneeuw. Medewerkers waren gewaarschuwd maar slaagden er niet in alle vogels bijtijds te vangen en terug te brengen naar de winterverblijven. Een aantal dieren is ontsnapt.

Schrale troost, ze zullen vermoedelijk overleven. De lente is in aantocht. Volgens de meteorologen stijgt het kwik over een week tot 20 graden of meer.

Im Vogelpark #Marlow sind die Flugvolieren unter der Last des 30cm hohen feuchten #Schnee zusammengebrochen. Auch bei der nagelneuen Pinguinanlage. Allen Tieren geht es gut. Ein sehr hoher Sachschaden. #Ostern2018 @Kachelmann @Kachelmannwettr Quelle der Bilder Vogelpark Marlow pic.twitter.com/UlsqhHxQZn Matty(@ mattyhst) link

🐇Frei fliegende Hasen verstecken bunte Eier auf dem #TempelhoferFeld #Berlin 🐰Viel Spaß beim Suchen im Schnee ⛄️und #Frohe_Ostern 🌷 pic.twitter.com/b6CCkzKzLK tempelhoferfeld.info(@ thf_info) link

Barnim: Vorsicht auf Straßen und Wäldern - Winterdienst im Einsatz



Feuchter- und dadurch schwerer Schnee sorgen für winterliches Wetter am Ostersonntag.



Während an der Ostsee und im Norden teils bis zu 30 cm Schnee liegen,… https://t.co/Co42PZqOUb pic.twitter.com/Iy7QsZ1dVj Bernau bei Berlin(@ BernauLIVE) link

Spätwinterlicher Ostersonntag im Nordosten: #Schnee oder #Schneeregen von Ostholstein bis nach Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, auch Berlin nasse Flocken. @ndr @ndr2 Fahrt vorsichtig zu euren Lieben, checkt unter https://t.co/Ia12qd1isu pic.twitter.com/qftL5B2iR0 Unwetterzentrale(@ uwz_de) link

