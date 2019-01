Wisselvalligheid troef op weerkaarten, in Ardennen kan vanaf morgen sneeuw vallen KVDS

07 januari 2019

06u25

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is vandaag gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en meestal droog. In de loop van de namiddag wordt wel geleidelijk lichte regen verwacht vanuit het noorden. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 8 graden in het westen van het land.

De wind is eerst zwak, maar wordt daarna matig uit het zuidwesten, meldt het KMI.

Vanavond en vannacht trekt een regenzone vanaf het noordwesten door de rest van ons land. Over het westen verschijnen er later opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. De minima schommelen tussen 2 graden in de Hoge Ardennen en 7 graden aan zee. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest met rukwinden tot 50 kilometer per uur. Aan de kust is de wind soms krachtig met windstoten tot 60 per uur.





Morgen wordt het opnieuw gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Het is een wisselvallige dag met soms regenbuien en in de Ardennen buien met een winters karakter. We verwachten maxima van 1 of 2 graden in de Hoge Venen, rond 6 graden in het centrum en tot 8 graden over het westen. Het gaat stevig waaien uit het noordwesten met windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur.

Woensdag verwachten we opklaringen en wolkenvelden. Er vallen nog een paar buien, in de Ardennen onder de vorm van smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima schommelen rond het vriespunt in de Hoge Venen, rond 4 of 5 graden in het centrum en 6 graden aan zee. Er waait een matige noordwestenwind, aan de kust is de noordenwind nog vrij krachtig tot krachtig.