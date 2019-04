Wisselvallige woensdag met kans op regen en onweer IB

03 april 2019

06u19

Bron: Belga 0 Weernieuws Het blijft vandaag wisselvallig, met perioden met regen of buien. Plaatselijk kunnen de buien vergezeld zijn van onweer of korrelhagel, vooral dan in de namiddag. De maxima schommelen tussen 5 graden op de Hoge Venen en 10 of 11 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest, zegt het KMI.

Vanavond en vannacht verdwijnen de buien geleidelijk en maken plaats voor een rustig en droog weertype met opklaringen en bewolkte perioden. Plaatselijk kunnen er lage wolkenvelden en nevel gevormd worden. De minima liggen tussen 0 en 4 graden, met op sommige plaatsen lichte vorst aan de grond. Er staat een zwakke wind uit zuidelijke tot zuidoostelijke richtingen.

Morgen blijft het overwegend droog, maar kan er links of rechts al eens een buitje vallen. In het westen wordt het wisselend bewolkt met zon en wolken, in het oosten hangt veel bewolking. De maxima schommelen tussen 6 graden op de Ardense Hoogten en 10 à 11 graden in Vlaanderen bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Donderdagochtend kan het hier en daar lichtjes vriezen.

Vrijdag blijft het droog en wordt het overwegend zonnig. In de loop van de namiddag en avond trekt hoge bewolking van zuid naar noord over het land. De maxima liggen tussen 10 graden in Hoog- België en 13 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit zuidelijke richtingen.

