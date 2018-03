Wisselvallige week met regen, buien en ook wat zon IB

26 maart 2018

06u05

Bron: Belga 1 Weernieuws Het is vandaag wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en kans op buien. De maxima liggen rond 6 graden in Hoog­-België, 8 graden aan de kust en 11 graden in de rest van Vlaanderen. 's Avonds blijft het wisselend bewolkt, maar meestal droog met plaatselijk kans op mistbanken. De minima liggen 's nachts tussen ­-3 graden in de Hoge Ardennen en +4 graden aan zee. Dat voorspelt het KMI.

Morgen trekt een actieve storing van west naar oost over ons land. Dat zorgt tijdens het grootste deel van de dag voor regen. In de loop van de namiddag houdt het op met regenen, maar kunnen er nog buien tot ontwikkeling komen. Het blijft meestal bewolkt. De maxima liggen tussen 5 en 12 graden. De wind waait meestal vrij krachtig. Er is kans op rukwinden tussen 50 en 65 kilometer per uur.

Woensdag begint de dag grijs met opnieuw regen. Later wordt het vanaf het westen wisselend bewolkt met soms buien en een donderklap. Het blijft ook winderig met rukwinden tot 70 kilometer per uur. Maxima tussen 5 en 12 graden.

Donderdag start overwegend droog met opklaringen, maar in de loop van de dag ontwikkelen zich meer en meer stapelwolken die kunnen uitgroeien tot buien. De maxima liggen tussen 5 en 11 graden.

Van vrijdag tot zondag blijft het wisselvallig met opklaringen, bewolkte perioden en vooral in de namiddag maartse buien. Maxima tot 8 graden. De nachten zijn fris met soms lichte vorst in de Ardennen.