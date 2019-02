Wisselvallige week en verse lading (smeltende) sneeuw op komst AW

04 februari 2019

06u35

Bron: Belga 21 Weernieuws Het westen van het land mag deze voormiddag een verse lading (smeltende) sneeuw verwachten, het centrum van het land krijgt die sneeuw na de middag te verwerken. Na de sneeuw volgt regen.

In de late namiddag is er ook kans op wat lichte sneeuw of smeltende sneeuw in de Ardennen. De temperaturen lopen op naar 0 graden op de Ardense hoogvlakten, 3 graden in Vlaanderen en 4 graden aan zee. Dat meldt het KMI. In heel het land, met uitzondering van de kust, geldt maandagmiddag code geel voor gladheid.



Komende nacht regent het licht, in de Ardennen kan opnieuw wat lichte sneeuw of smeltende sneeuw vallen, met kans op aanvriezende mist. De minima schommelen rond -1 graad op de Ardense hoogten en 2 graden in het westen van het land.

Vanaf dinsdag wordt het iets zachter, met vrij veel bewolking maar ook enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 1 graad op de Ardense hoogten en 6 graden in Vlaanderen.

Woensdag trekt opnieuw een regenzone over ons land, van west naar oost. De meeste regen valt over het noorden van het land. Het wordt nog iets zachter, met maxima tussen 3 graden op de Ardense hoogten en 9 graden in Vlaanderen.

De regenzone verlaat donderdag ons land, en vanaf het westen klaart het op - een bui blijft wel mogelijk. Het blijft even zacht.

