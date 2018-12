Wisselvallige start van het weekend met droge en bijzonder zachte vooruitzichten AW

22 december 2018

07u00

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag blijft het eerst wisselvallig en winderig, met vooral ten zuiden van Samber en Maas en langs de Franse grens nog regelmatig buien. Maar in de loop van de dag wordt het droger en rustiger vanaf het westen en met maxima van 7 tot 12 graden blijft het bijzonder zacht voor de tijd van het jaar.

Vandaag start dus wisselvallig en winderig. De buien zullen wel talrijker en heviger zijn ten zuiden van Samber en Maas en nabij de Franse grens. In de loop van de namiddag neemt de buienkans af vanaf het westen. De wind vermindert dan ook in kracht en wordt meestal matig. Met maxima tussen 7 graden in de Hoge Venen en 10 tot 12 graden in Vlaanderen blijven de temperaturen bijzonder zacht in deze kerstperiode.

Vanavond blijft het meestal droog en gedeeltelijk bewolkt. Vanuit Frankrijk drijven er echter hoge wolkenvelden binnen. In de loop van de nacht kan er nog een geïsoleerd buitje vallen maar in de meeste streken van het land blijft het droog en zien we vooral een toenemende bewolking. De minima bedragen 4 tot 7 graden.

Zondag begint zwaarbewolkt, en vooral na de middag worden er perioden met regen vanaf de Franse grens verwacht. De maxima liggen tussen 8 of 9 graden in het noordoosten en 10 of 11 graden in het zuidwesten.

Maandag is het zwaarbewolkt en kan er vooral in het zuiden van het land nog af en toe regen vallen. In de loop van de dag wordt het droger en verschijnen er enkele opklaringen. Tijdens de kerstnacht blijft het droog maar koelt het flink af. Er is kans op vorming van aanvriezende mist.

Kerstdag wordt rustig en droog, met 's ochtends kans op aanvriezende mist en overdag lage wolken die plaatselijk hardnekkig kunnen zijn. Het is duidelijk frisser met maxima rond 4 of 5 graden in het centrum van het land maar mogelijk minder waar de wolken blijven hangen. Woensdag en donderdag blijft het waarschijnlijk droog maar is het vaak zwaarbewolkt tot betrokken. De maxima schommelen rond 5 of 6 graden in het centrum van het land en er is meestal weinig wind.

Meer over weer

Samber

Maas