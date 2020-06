Wisselvallige start van het weekend met buien en veel wind, in het oosten kans op onweer AW

27 juni 2020

06u32

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag kan er lichte tot matige neerslag zijn in het westen van het land en in het oosten is er opnieuw kans op enkele onweersbuien. De maxima schommelen tussen 21 en 26 graden, meldt het KMI.

De onweersbuien in het oosten zullen minder talrijk zijn dan vrijdag. Ze kunnen wel zorgen voor veel neerslag op korte tijd. Plaatselijk is ook wat hagel mogelijk. De maxima schommelen tussen 21 of 22 graden aan zee en in de Ardennen, rond 24 graden in het centrum van het land en tot 25 of 26 graden in het noordoosten. De wind wordt matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Er zijn rukwinden mogelijk tot 60 kilometer per uur.

Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking, met hier en daar kans op een bui. De minima liggen tussen 14 en 16 graden.

Morgen is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op een bui aan de kust en ten zuiden van Samber en Maas. In de namiddag worden de opklaringen breder in het westen en wordt het overal droog nadat de laatste buien het oosten van het land hebben verlaten. De maxima schommelen tussen 16 graden op de Hoge Venen, 21 graden in het centrum van het land en 22 graden in de Kempen.

Begin volgende week wordt gelijkaardig weer verwacht: bewolkt met kans op plaatselijke buien. Af en toe komt de zon er door.