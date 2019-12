Wisselvallige, maar zachte kerstavond op komst: tot 11 graden HAA

23 december 2019

06u59

Bron: Belga 6 Weernieuws Vandaag vallen er in het oosten van het land enkele buien, in het westen blijft het overwegend droog. Ook morgen, op kerstavond, wordt grillig weer verwacht, met evenwel zachte temperaturen tot 11 graden.

Vandaag wordt het wisselvallig met vooral in het oosten en zuidoosten van België perioden van regen of enkele buien. In het westen en het noordwesten is het overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Ardennen en 9 graden in Vlaanderen, aldus het KMI. Vanavond en in het eerste deel van de nacht is het op een lokaal buitje na droog met opklaringen en wolkenvelden.

In de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten met in het tweede deel van de nacht geleidelijk regen vanuit het westen. De minima liggen tussen 4 en 7 graden.

Morgen verlaat de regenzone ‘s ochtends het land via het noordoosten. Daarna wordt het wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en een reeks buien. We krijgen een zachte kerstavond. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen.

Op Kerstmis, woensdag dus, zijn er in de voormiddag nog enkele buien mogelijk, vooral in het oosten van het land. Nadien wordt het, onder invloed van een hogedrukcel over Frankrijk, meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 3 of 4 graden op de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Vlaanderen.

Donderdag trekt een depressie voorbij in onze omgeving, met later op de dag perioden met regen of buien, eventueel voorafgegaan door wat smeltende sneeuw op de Ardense hoogten, vanaf het westen. In de voormiddag is het nog overal droog met wat opklaringen. De maxima schommelen tussen 3 en 7 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 7 en 9 graden in Vlaanderen.

Het weer op vrijdag zou worden bepaald door noordelijke tot noordwestelijke lucht. We verwachten een wisselende bewolking met soms brede opklaringen. Soms kunnen de wolken zorgen voor enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 1 of 2 graden in Hoog-België en rond 8 of 9 graden aan de kust.