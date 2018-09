Wisselvallige maandag, maar vanaf dinsdag komt zon terug tevoorschijn Redactie

24 september 2018

06u28

Bron: Belga 0 Weernieuws De week start wisselvallig, met maandag kans op een paar buien. Vanaf dinsdag komt de zon weer meer tevoorschijn en gaat ook het kwik opnieuw richting 20 graden. Dat meldt het KMI.

Maandag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, maar er vallen in meerdere streken soms toch ook nog een aantal buien. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 14 of 15 graden in het centrum. Er waait een matige wind uit het westen, ruimend naar het noordwesten.

Maandagavond en -nacht blijft het droog met brede opklaringen en enkele wolken. Het wordt zeer fris met minima van 1 graad in de Hoge Venen, 4 of 5 graden in het centrum tot 7 graden over het westen.

Dinsdagochtend is het zeer fris met nevel of enkele plaatselijke mistbanken die echter snel verdwijnen. Daarna wordt het zonnig met in de namiddag soms wolkenvelden, maar het blijft droog. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 15 of 16 graden in het centrum van het land.

Woensdag en donderdag blijft het door de nabijheid van een hogedrukgebied droog, rustig en zonnig met soms wat hoge wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden op woensdag. Donderdag is het nog zachter met maxima tussen 17 en 22 graden.

Vrijdag verschijnen er naar verwachting meer wolkenvelden en kan er eventueel wat lichte neerslag vallen. Het wordt enkele graden minder zacht met nog maxima tussen 15 en 18 graden in het centrum.

Tijdens het weekend zal een nieuw hogedrukgebied wellicht ons weer gunstig gaan beïnvloeden.

