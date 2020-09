Wisselvallige herfstdag, maar temperatuur loopt wel op tot 19 graden KVDS

30 september 2020

07u04

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt woensdag wisselend tot zwaarbewolkt en regenachtig. Later op de dag verschijnen er wat meer opklaringen, maar een buitje is niet uitgesloten, zeker in het oosten. Het is wel zacht, met maximumtemperaturen tussen 14 graden in de Hoge Ardennen en 19 graden in het centrum.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

De wind waait matig uit het zuiden. Woensdagavond zijn er opklaringen mogelijk, maar vallen er lokaal nog enkele buitjes. Later trekt een vrij actieve regenzone vanaf de kust het land in. De regen bereikt het oosten pas donderdagochtend. De minima liggen tussen 9 en 15 graden bij een matige zuidelijke wind.

Donderdag is het eerst zwaarbewolkt met perioden van regen. Later wordt het wisselvallig met soms wat zon, maar soms ook enkele buien, eventueel vergezeld van een donderslag in het westen. De maxima schommelen tussen 12 en 16 graden. De wind waait meestal matig uit het zuiden en draait later naar het westzuidwesten.





Vrijdag en in het weekend wordt het wisselvallig met geregeld regen en buien. Lokaal kan er veel regen vallen. Maxima in het centrum rond 15 graden.