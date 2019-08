Wisselvallige feestdag met op sommige plaatsen kans op donderslag HR

15 augustus 2019

08u02

Bron: Belga 4 Weerbericht Het wordt een wisselvallige Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, met wolken, zon, buien en op sommige plaatsen kans op een donderslag. Dat meldt het KMI.

Donderdag is het in de voormiddag zwaarbewolkt met nog kans op wat motregen of een bui. Na de middag wordt het overal gedeeltelijk bewolkt en krijgen we de zon mogelijk wat te zien. In het westen van het land zou het grotendeels droog moeten blijven, maar in het centrum en het oosten neemt de kans op enkele plaatselijke buien opnieuw toe. Enkele donderslagen zijn niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 graden in het centrum. Er zijn rukwinden mogelijk tot 50 of 60 kilometer per uur.

Donderdagavond verdwijnen de laatste buien. De minima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 14 graden aan de kust. In de Ardennen is er kans op nevel en mist.

Vrijdag wordt het vrij mooi en blijft het overdag droog met maxima tot 23 graden. Tegen de avond kan het beginnen regenen in de kuststreek. De regen trekt 's nachts verder landinwaarts. Meteen de start van een regenachtig weekend, onder invloed van een diepe depressie ten noorden van Schotland. Na het weekend wordt licht wisselvallig weer verwacht met soms een buitje.