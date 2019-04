Wisselvallige dag Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 9 april Jill Peeters

08 april 2019

12u00 15 Weernieuws Dinsdag wordt een zwaar bewolkte dag met geregeld buien. Vooral na de middag zijn er veel buien, en daar kan ook een onweer tussen zitten. Er staat een hooguit matige wind uit het noordoosten. Op de koudste plekken, aan zee en in de Hoge Venen, wordt het 12 graden, elders klimmen de maxima tot 14 graden.

Het grootste deel van de nacht zijn de wolken dominant en af en toe is er nog een bui mogelijk, maar de onweersdreiging gaat er wel wat uit. De noordoostenwind neemt toe, en de minima liggen rond gemiddeld 6 graden.

Al de wolken op dinsdag hangen samen met een storing die niet echt veel kan opschuiven, en geblokkeerd wordt door een krachtig hogedrukgebied in het noorden van Europa.

Woensdag is het overwegend zwaar bewolkt in de ochtend, maar af en toe is er een opklaring. Het is meestal droog. Na de middag is er wat meer zon bij gemiddeld 13 graden. Er staat wel een matige wind.

Donderdag kan het vrij zonnig worden. In de ochtend is het echter koud met lokaal wat lichte grondvorst. Overdag duwt de zon het klimt het kwik tot 12 graden. Er staat daarbij een wat fris aanvoelende noordoostenwind.

Vrijdag is het opnieuw een vrij zonnige dag, waarbij er stapelwolken kunnen ontstaan. In het oosten is een bui niet uitgesloten. De maxima liggen rond 9 graden en de wind waait matig uit het noordoosten.