Wisselvallige dagen met morgen kans op onweer en code geel, vanaf zondag opnieuw droog

11 juli 2019

06u47

Bron: Belga 14 weernieuws Het wordt vandaag meestal bewolkt, met in de voormiddag soms kans op wat lichte regen. In het zuiden van het land en mogelijk ook in de Kempen zijn deze namiddag nog buien mogelijk. Elders blijft het droog met eerst voornamelijk veel wolkenvelden. Geleidelijk worden de opklaringen breder vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 24 en 25 graden in het westen en rond 21-22 graden aan de kust, voorspelt het KMI. Morgen waarschuwt het KMI voor onweer met code geel.

Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, later meer wolkenvelden vanuit het westen. Mogelijk lichte buitjes in het noorden. Minima tussen 11 en 16 graden.

Morgenochtend zijn er nog brede opklaringen mogelijk in het zuidoosten van het land. Elders zijn er eerst in het westen buien en later ook in het noorden en centrum, die geleidelijk intenser worden. Lokaal kunnen er intense onweersbuien, mogelijk gepaard met hevige rukwinden en hagel, tot ontwikkeling komen. In de namiddag zijn de onweersbuien voornamelijk bestemd voor het zuidoosten van het land. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden.

Het KMI vaardigt door de kans op hevige regen, hagel en eventueel sterke rukwinden daarom code geel uit voor heel het land, de kust uitgezonderd. In Vlaanderen gaat die waarschuwing in om 10 uur.

Zaterdag zijn er vooral in de oostelijke landshelft nog buien. Het is daarbij meestal wisselend tot soms zwaarbewolkt. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger met bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 tot 21 graden.

Zondag wordt het rustiger en droger. De dag start meestal bewolkt, maar in de namiddag verschijnen er meer opklaringen. Het kwik stijgt naar 18 tot 23 graden.

Ook maandag is het op de meeste plaatsen droog. Het is meestal zwaarbewolkt bij maxima tussen 15 en 19 of lokaal 20 graden. Dinsdag blijft het droog en wisselen opklaringen af met wolkenvelden. Maxima rond 21 graden.

