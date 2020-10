Wisselvallige dag met plaatselijk (stevige) buien en opklaringen IB

06 oktober 2020

07u05

Bron: Belga 0 Weernieuws Deze ochtend is het overwegend zwaarbewolkt op de meeste plaatsen met plaatselijk regen of buien. Geleidelijk aan verschijnen er opklaringen vanuit het westen en wordt het wisselend bewolkt.

Het blijft echter wisselvallig met buien, eventueel nog vergezeld met een donderslag, zegt het KMI. Maxima tussen 10 graden op de Hoge Venen en 16 graden aan zee. De wind waait matig in het binnenland uit het zuidwesten en vrij krachtig aan zee uit westzuidwest. Rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur zijn mogelijk.

Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig met buien. In het tweede deel van de nacht wordt het droger vanuit het westen. Minima tussen 7 en 12 graden bij een matige tot vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind en uit westnoordwest aan zee.

Morgen blijft het wisselvallig met enkele buien. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Ardennen en 14 of 15 graden aan zee en in het centrum. De wind waait matig en aan de kust vrij krachtig uit het westen. Windstoten zijn mogelijk tot 60 kilometer per uur.

Donderdag neemt de bewolking toe vanuit het westen gevolgd door lichte regen of motregen. De maxima schommelen tussen 11 en 15 graden bij een matige wind uit het zuidwesten, die aan zee naar de avond toe vrij krachtig wordt.

Vrijdag blijft het een groot stuk van de dag droog. In het centrum en het oosten krijgen we de zon te zien. In het westen hangt er soms meer bewolking. In de namiddag neemt de bewolking toe; 's avonds gevolgd door regen vanuit het westen. De maxima liggen tussen de 15 en 18 graden.