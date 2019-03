Wisselvallige dag met opklaringen en voorjaarsbuien IB

17 maart 2019

06u50

Bron: Belga 0 Weernieuws Deze ochtend ligt een regenzone nog tijdelijk over het oosten van ons land, die tegen de middag wegtrekt richting Duitsland. Daarna wordt het wisselvallig met opklaringen, stapelbewolking en voorjaarsbuien die gepaard kunnen gaan met een donderslag of wat korrelhagel. Op de Ardense hoogten valt er mogelijk zelfs wat smeltende sneeuw. Dat meldt het KMI.

De maxima gaan van 5 graden in de Ardennen tot 9 of 10 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee soms krachtig uit west tot zuidwest met rukwinden van 60 à 70 km per uur.

Vanavond en in de nacht van zondag op maandag is het wisselend bewolkt met nog enkele buien, in de Ardennen van sneeuw of smeltende sneeuw. Het wordt kouder dan de voorgaande nachten: de minima liggen tussen -3 en +1 graad ten zuiden van Samber en Maas, tussen +1 en +3 graden in het centrum en rond +5 graden aan zee. De wind waait overwegend matig uit zuidwest en draait geleidelijk naar west, aan zee naar noordwest.

Morgen wordt het wisselvallig met buien die vanaf de Noordzee voornamelijk over de noordoostelijke landshelft trekken. Op de Ardense hoogten is smeltende sneeuw mogelijk. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 8 à 9 graden in Vlaanderen.

Dinsdag krijgen we, door toedoen van het Azorenhoog dat zich uitbreidt over West-Europa, een overwegend droge dag met opklaringen en stapelwolken. 's Ochtends is er kans op lokale mist of laaghangende bewolking. Na een koude ochtend met op de meeste plaatsen lichte vorst, stijgen de temperaturen overdag naar 5 tot 10 graden.

Woensdag schuift een verzwakt warm front over het land met veel bewolking maar weinig of geen neerslag. De maxima gaan in stijgende lijn en bereiken 8 tot 12 graden.

Donderdag wordt het overwegend zwaarbewolkt en grijs. Ten zuiden van de Ardennen zijn er waarschijnlijk brede opklaringen. De maxima liggen tussen 10 en 14 graden.

Meer over Ardennen

weer

Vlaanderen