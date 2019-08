Wisselvallige dag met buien en opklaringen, ook het weekend valt in het water AW

14 augustus 2019

06u41

Bron: Belga 0 Weernieuws Deze ochtend blijft het nog droog en is het vrij zonnig. In het zuiden en nabij de Nederlandse grens is er hier en daar wel wat nevel, mist of lage wolken. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het westen, gevolgd door perioden van regen na de middag met maxima van 17 tot 22 graden. Ook de rest van de week is het wisselvallig met regelmatig regen of buien.

Vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt tot betrokken en gaat het ook in het binnenland af en toe matig regenen. In het noordwesten krijgt de neerslag een buiig karakter. Het blijft onder de wolken vrij zacht met minima van 10 graden in de Hoge Venen tot 17 graden aan zee.



Na de doortocht van een regenzone de nacht voordien, blijft het donderdag zwaarbewolkt met regelmatig buien die zich vooral ontwikkelen in de oostelijke helft van het land. Enkele donderslagen zijn niet uitgesloten. In het westen wordt het droger en verwachten we iets bredere opklaringen. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden bij een matige en in het westen soms vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.



Vrijdag is het eerst overwegend droog met brede opklaringen in het centrum en het noorden, maar ook kans op lage wolken, nevel en lokale mist in het zuiden. Later wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. De kans wat lichte neerslag blijft klein. Maxima tussen 17 en 23 graden bij een matige zuidwestenwind.



Zaterdag trekt een regenzone over het land en is het zwaarbewolkt tot betrokken met eerst lichte, en op het einde van de dag meer intense regen. In het zuidoosten van het land blijf het mogelijk droger. Maxima van 19 tot 24 graden bij een matige tot soms vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest.



Zondagochtend verlaat de regenzone het zuidoosten van het land. In de loop van de dag komen er opklaringen maar blijft het gedeeltelijk bewolkt. Een plaatselijke bui blijft mogelijk. Maxima van 16 tot 21 graden. De wind neemt in kracht toe.