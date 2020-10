Wisselvallige dag met afwisselend buien en opklaringen IB

05 oktober 2020

06u01

Bron: Belga 10 Weernieuws Deze ochtend regent het nog over het centrum en het oosten van ons land. Nadat deze storing ons land verlaten heeft richting Duitsland krijgen we overal een zeer wisselvallig weertype met soms wel opklaringen maar ook buien, mogelijk met onweerachtig karakter. Dat meldt het KMI vandaag.

We halen maxima van 9 graden in de Hoge Venen tot hier en daar 16 graden over het westen. De wind waait eerst matig tot vrij krachtig uit zuid tot zuidwest met rukwinden tot 70 km/uur. In de loop van de dag wordt hij matig.

Vanavond blijft het wisselvallig met buien en mogelijk ook enkele opklaringen. 's Nachts wordt het zwaarbewolkt en bereikt een nieuwe storing met matige regen onze streken vanaf de Franse grens. De minima liggen tussen 7 en 12 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Ook worden rukwinden tot 55 km/uur verwacht.

Morgenochtend verwachten we veel wolken met perioden van regen. In de loop van de dag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met soms buien, mogelijk met enkele donderslagen. De maxima schommelen tussen 10 en 15 graden.

Woensdag wisselen droge perioden en opklaringen af met enkele buien. We krijgen maxima van 11 graden in de Hoge Ardennen tot 15 à 16 graden in Laag­ en Midden­-België.