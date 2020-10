Wisselvallige dag met afwisselend buien en opklaringen, herfstweer houdt nog hele week aan IB

05 oktober 2020

06u01

Bron: Belga 24 Weernieuws Deze namiddag blijft het wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden. Er vallen plaatselijke buien, lokaal vergezeld van een onweer. Tijdens de buien kunnen er rukwinden zijn tot 70 kilometer per uur. De maxima liggen tussen 9 graden en 16 graden. Dat meldt het KMI.

Maandagavond blijft het wisselend tot zwaarbewolkt met lokale buien. In de loop van de nacht wordt het overal zwaarbewolkt met soms wat regen. De minima schommelen tussen 7 graden in de Ardennen tot 12 graden aan zee. De zuidwestelijke wind is eerst matig en neemt tijdens de nacht toe tot matig tot vrij krachtig.

Dinsdagochtend is het overwegend zwaarbewolkt in het grootste deel van het land. In het westen zijn er opklaringen. In de loop van de dag verschijnen er overal opklaringen en wordt het wisselend bewolkt. Het blijft echter vrij winderig en wisselvallig met buien, eventueel nog vergezeld met enkele donderslagen. Maxima tussen 10 en 15 of 16 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur zijn mogelijk.

Dinsdagavond en -nacht blijft het wisselvallig en wisselend tot zwaarbewolkt. De kans op buien in het grootst in het noordwesten van het land. De minima schommelen tussen 6 en 12 graden bij een matige tot vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind.

Woensdag wordt het wisselvallig met enkele buien. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Ardennen en 14 of 15 graden aan zee en in het centrum. De wind waait matig en aan de kust vrij krachtig uit het westen. Windstoten zijn mogelijk tot 60 kilometer per uur.

Donderdag neemt de bewolking en kans op neerslag toe vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 11 en 15 graden bij een matige wind, die aan zee naar de avond toe vrij krachtig wordt, uit het zuidwesten. Vooral tijdens de nacht zijn stevige windstoten mogelijk.

Vrijdag zijn nog enkele buien mogelijk, al lijkt het gedurende de dag op vele plaatsen vaak droog te blijven. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. Tijdens de nacht en zaterdagochtend wordt mogelijk intense neerslag verwacht.

Ook het weekend belooft weinig beterschap. Zaterdag lijkt het winderig te worden en krijgen we een afwisseling van enkele opklaringen en mogelijk intense buien. De maxima liggen rond 13 graden in het centrum van het land. Zondag blijft het wisselend bewolkt met kans op buien. De temperaturen wijzigen nauwelijks.

Ook maandag zet het herfstweer zich voort. De atmosfeer blijft onstabiel en de kans op buien blijft reëel. Er worden maxima voorspeld van 12 graden in het centrum van het land.