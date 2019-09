Wisselvallige dag, maar zacht en zonnig weekend op komst IB

12 september 2019

06u51

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag is er eerst vrij veel bewolking met hier en daar nog wat regen of een bui. Over het noorden van het land zijn er al enkele opklaringen. Na de middag wordt het geleidelijk overal droog met zon en wolken. De maxima schommelen tussen 17 graden op de Ardense hoogten en 23 graden in Vlaanderen. Dit weekend wordt overigens heel mooi, met zondag mogelijk tot 25 graden, meldt het KMI.

Komende nacht zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en tegen de ochtend bereikt een zwakke regenzone de kust. In de Ardennen is er kans op wat nevel of mist. Minima van 11 tot 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Morgen trekt een zwakke regenzone van de kust naar de Ardennen over ons land. In de namiddag wordt het droger vanaf de kust met opklaringen. De temperaturen halen 18 graden op de Ardense hoogten tot 22 graden in Vlaanderen.

Zaterdag is het eerst nevelig, vooral in Vlaanderen en in de Ardense valleien. Overdag wordt het zacht en zonnig met maxima van 16 graden in de Hoge Venen tot 21 graden in het westen.

Zondag blijft het rustig en zonnig. Het wordt zeer zacht met maxima tussen 21 graden op de Ardense hoogten en 25 graden in het centrum. Maandag is het eerst zonnig maar in de loop van de dag komen er meer wolkenvelden vanaf het noorden. De maxima schommelen tussen 20 en 23 graden, eventueel tot 24 graden in Belgisch Lotharingen.

Dinsdag wordt het vrij zonnig met enkele wolkenvelden. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden. Woensdag blijft het overwegend droog met vaak brede opklaringen maar ook enkele wolken. De maxima schommelen meestal tussen 18 en 23 graden.

