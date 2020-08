Wisselvallig zomerweer met na de middag kans op een bui HLA

19 augustus 2020

06u42

Bron: Belga 4 Weernieuws Het is woensdagvoormiddag droog en vrij zonnig. Na de middag neemt de bewolking toe en is een buitje niet uitgesloten. In de late namiddag of tegen de avond wordt het zwaarbewolkt met regen vanaf de Franse grens. De maxima schommelen van 23 graden op de Ardense toppen tot 28 graden in de Kempen en in de Gaume. De wind waait meestal matig uit het zuiden, zegt het KMI.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Komende nacht is het bewolkt met perioden van regen. Tegen het eind van de nacht trekt de regen weg naar het noordoosten en komen er opklaringen vanaf de Franse grens. De minima zijn zacht en schommelen tussen 15 en 17 graden in de Ardennen en tussen 18 en 20 graden elders. De wind waait matig uit het zuiden.

Donderdag wordt het warm en meestal zonnig met maxima van 26 tot 31 graden. Het blijft overwegend droog, maar wat regen of een bui is niet uitgesloten. De wind waait matig uit zuid tot zuidoost.

Vrijdag trekt een vrij actieve en golvende regenzone vanaf het zuidwesten over ons land. Aan de voorzijde van deze storing wordt het nog onstabiel met kans op een regen- of onweersbui in het oosten van het land. De maxima schommelen van 23 graden aan zee tot 28 graden in de Gaume. De wind ruimt naar het zuidwesten en waait meestal matig.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt en trekken er enkele buien van west naar oost over het land. Het wordt wat frisser met maxima tussen 19 en 24 graden bij een goed voelbare en matige wind uit zuidwestelijke richtingen.

Zondag blijft wisselvallig en vrij fris met kans op enkele buien vanaf de kust. De maxima dalen naar waarden tussen 16 en 21 graden.

Meer over Ardennen

Gaume

KMI

Kempen

weer