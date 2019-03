Wisselvallig weer met maartse buien: opnieuw rukwinden mogelijk tot 80 km/uur HR

11 maart 2019

06u39

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag een wisselvallige dag met enkele maartse buien die kunnen gepaard gaan met enkele donderslagen. De wind waait krachtig: er zijn rukwinden mogelijk tot 80 km/uur.

In de Ardennen vallen de buien soms onder de vorm van smeltende sneeuw of sneeuw. In de namiddag wordt het vanaf het westen droger met brede opklaringen. De maxima liggen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 8 graden in het westen van het land.

De wind waait vrij krachtig in het binnenland uit west tot noordwest en krachtig tot zeer krachtig aan zee uit noordwestelijke richtingen. Aan zee zijn rukwinden mogelijk tot 80 km/uur, in het binnenland tot 70 km/uur. Het KMI waarschuwt vanochtend voor gladheid in de provincies Luik, Namen en Luxemburg.

Maandagavond en -nacht wordt het tijdelijk rustiger met brede opklaringen. In het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe vanaf het westen met tegen de ochtend de eerste lichte regen aan de kust. De minima liggen tussen ­1 en 5 graden. De westnoordwestenwind wordt matig en krimpt in de loop van de nacht naar zuidzuidwest en wordt tegen de ochtend opnieuw matig tot vrij krachtig.

Dinsdag wordt het zwaarbewolkt en valt er aanvankelijk wat lichte regen bij tussenpozen. In de loop van de namiddag en avond gaat het bij de passage van een koufront vanaf het westen harder regenen. De maxima liggen tussen 5 à 6 graden in de Ardennen en 10 of 11 graden in het westen van het land. Er staat een krachtige wind aan zee uit zuidzuidwest met rukwinden van 60 tot 80 km/uur. Na de doortocht van de storing draait de wind naar west en neemt in het binnenland af naar matig tot vrij krachtig.

Ook woensdag wordt het erg wisselvallig en onstuimig met perioden van regen en felle maartse buien die kunnen gepaard gaan met onweer, stofhagel en windstoten.

