Wisselvallig weer met lokaal een bui jv

06 september 2020

07u17

Bron: belga 0 Weernieuws We krijgen zondag een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden met lokaal een bui. Aan zee is dat vooral deze ochtend het geval en wordt het in de namiddag droog en zonnig. In het binnenland is dat in de namiddag en begint de dag met bred e opklaringen. De maxima liggen tussen 14 in Hoog-België en lokaal 20 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

's Avonds en volgende nacht klaart het op de meeste plaatsen op en kan er zich in de loop van de nacht nevel of een mistbank vormen. De kuststreek en het noordwesten blijven gevoelig voor een bui vanaf de Noordzee. Het wordt een frisse nacht met minima tussen 6 en 9 graden, in de valleien van Hoog-België lokaal tot rond 2 à 3 graden.

Maandag begint de dag op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen en een lokale mistbank, aan zee is het wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. In de loop van de dag verschijnen er meer wolkenvelden en kan er eventueel een druppel vallen. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de gebieden nabij de Franse grens.

Dinsdag wordt het in de loop van de dag overwegend zwaarbewolkt vanaf het westen maar het blijft grotendeels droog. In het zuidoosten zijn er meer opklaringen mogelijk. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden. Woensdag wordt het overwegend zwaarbewolkt en regenachtig met 's ochtends mogelijk nevel of mist in Hoog-België. De maxima schommelen tussen 18 en 23 graden.

Donderdag is het droog en wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Het is koeler met maxima van 16 tot 20 graden bij een overwegend zwakke noordelijke wind. Vrijdag wordt waarschijnlijk de beste dag van de week met zon, hoge wolkenvelden en maxima tussen 18 en 23 graden.

Zaterdag zou een storing vanaf het westen door het land trekken met regen of buien en lokaal onweer. De maxima liggen tussen 19 graden in het westen en mogelijk 25 of 26 graden in het oosten voor de storing uit.