Wisselvallig weer: KMI verwacht regen en rukwinden tot 70 km/u ttr

27 november 2019

06u40

Bron: belga 6 Weernieuws Woensdag wordt een wisselvallige en winderige dag met vanochtend vroeg eerst regen. In de voormiddag wisselen drogere perioden en lokale buien elkaar af met tussendoor kans op enkele opklaringen.

In de namiddag wordt het overwegend zwaarbewolkt met geregeld regen of fikse buien. Hier en daar kan er een donderslag voorkomen. Het is vrij zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot 10 à 11 graden in Laag-­ en Midden­-België. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit zuid, ruimend naar zuidwest. Het KMI verwacht rukwinden van 55 tot 70 km/u.

Vanavond en volgende nacht wordt het zwaarbewolkt met nog steeds regen of buien. Mogelijk wordt het in de loop van de nacht tijdelijk droger over het westen en het noordwesten. De minima schommelen tussen 5 en 9 graden. Er waait een overwegend vrij krachtige of aanvankelijk lokaal een krachtige wind uit zuidwestelijke richtingen. Rukwinden van 70 tot 80 km/u zijn mogelijk.

Donderdag is het nog altijd wisselvallig met doorgaans veel bewolking en perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig en draait van zuidwest naar west, aan zee naar noordwest. Er zijn rukwinden mogelijk tot 60 km/u of iets meer.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt en blijft het, op een lokaal buitje na, droog. De kans op een bui is het grootst in de kuststreek. In de latere namiddag worden de opklaringen in het binnenland breder. Het is frisser met maxima van 3 tot 8 graden bij een matige noordwestelijke wind.