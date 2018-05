Wisselvallig verlengd weekend voor de boeg (en een koude nacht!) kv

Bron: Belga 0 Weernieuws Vanochtend is het op de meeste plaatsen grijs met lage wolken. Geleidelijk verschijnen er opklaringen. Vooral in het noordwesten kunnen er echter lang lage wolken blijven hangen. De maxima liggen rond 13 graden in Hoog-België en aan zee en tussen 16 en 18 graden in het centrum. De wind waait matig uit het noorden, meldt het KMI.

Vanavond en vannacht moeten de brede opklaringen opnieuw plaatsmaken voor lage bewolking. Er is kans op nevel en mistbanken. De minima liggen rond 2 graden in Hoog-België, rond 5 graden in het centrum en rond 8 graden aan zee. De matige noordenwind wordt in de loop van de nacht zwak. Aan de kust blijft hij matig waaien.

Morgenvoormiddag verwachten we in vele streken eerst lage wolken. In de loop van de dag verschijnen er opklaringen. Het blijft overwegend droog, al kunnen er in de namiddag en 's avonds hier en daar een paar buitjes vallen. De maxima schommelen tussen 13 graden aan zee en 18 graden in de Kempen. Er waait een zwakke tot matige noordenwind.

Zondag is het wisselend bewolkt. Na de middag en 's avonds vergroot de kans op plaatselijke buien, eventueel met onweer. We krijgen maxima van 15 graden aan de kust tot 22 of 23 graden over het noordoosten. Er waait een zwakke tot matige wind uit meestal oostelijke richtingen.

