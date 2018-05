Wisselvallig pinksterweekend met veel wolken, wat zon en onweersbuien jv

19 mei 2018

07u27

Bron: belga 2 Weernieuws Vandaag blijft het droog, maar vooral in de noordwestelijke landshelft worden veel lage wolken verwacht. Die kunnen tot in de namiddag blijven hangen. Aan zee klimt het kwik niet hoger dan 13 graden. Elders liggen de maxima tussen 15 en 19 graden, meldt het KMI.

Morgen begint de dag met brede opklaringen. Daarna worden er stapelwolken gevormd en in de namiddag en avond krijgen we in de oostelijke helft van het land buien, plaatselijk vergezeld van onweer. De maxima schommelen tussen 17 graden aan de kust en 25 graden in de Kempen. Er waait een matige oostenwind in het binnenland en een matige noorden- tot noordoostenwind aan zee.

Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de loop van de namiddag en 's avonds vallen er een paar lokale buien, mogelijk met onweer. De maxima schommelen tussen 17 graden aan zee door een zeebries en 25 graden in de Kempen.

Onstabiel

Dinsdag wordt het vrij warm maar is het onstabiel. In de loop van de dag worden er meer en meer stapelwolken gevormd en in de namiddag en 's avonds verwachten we regen- en onweersbuien. De maxima schommelen tussen 17 graden aan zee en 25 graden in de Kempen.

Woensdag blijft het onstabiel met opnieuw kans op regen- en onweersbuien in de namiddag en de avond. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 25 graden in de Kempen.

Donderdag komt er weinig verandering in het weerbeeld. Het blijft vrij warm met kans op enkele regen- en onweersbuien. Maxima tot 25 graden. Vrijdag neemt mogelijk de kans op buien en onweer af, bij maxima tot 24 graden in het centrum.

