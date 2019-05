Wisselvallig met regen, hagel en onweer Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 28 mei Jill Peeters

27 mei 2019

12u30 15 Weernieuws Het wordt een erg wisselvallige dag met een hele reeks regen-, hagel- en onweersbuien. Deze worden afgewisseld met enkele opklaringen. Er staat een matige noordwestenwind, waardoor het ook fris zal aanvoelen. De maxima komen uit rond 11 graden in de Ardennen, 14 graden aan zee en tot 16 graden in het Vlaamse binnenland. Tegen de avond neemt het aantal buien af.

Dinsdagavond is het droog en klaart het helemaal uit. Door het ontbreken van bewolking, die als een soort dekentje de warmte aan het aardoppervlak kan vasthouden, en door de aanvoer van koude lucht uit het noorden, wordt het een vrij koude nacht. Het kwik daalt tot gemiddeld 6 graden. In de Hoge Venen wordt het nog kouder bij slechts 4 graden.

Na deze erg onstabiele dag, zouden luchtdrukstijgingen er morgen voor zorgen dat het weer rustiger en zonniger wordt. Tegen het weekend wordt het ook warmer.

Woensdag is het zonnig en zacht, met maxima die oplopen tot 17 graden. Het blijft droog en de zwakke wind draait naar het zuidwesten. Donderdag trekt er een storing over ons land, met veel bewolking en ook af en toe een beetje regen. Het wordt wel iets zachter bij maxima rond 18 graden en er staat een matige westenwind.

Vrijdag trekt er nog een front over het land, met veel wolken en wat lichte regen of enkele regenbuien. Nadien is het droog en stroomt er warmere lucht binnen, met maxima rond 20 graden. Tijdens het weekend kan het zomers warm worden.