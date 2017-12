Wisselvallig met opklaringen in Vlaanderen, sneeuw in de Ardennen LB

06u53

Bron: Belga 0 Thinkstock Weernieuws Vandaag wordt het in Vlaanderen wisselvallig met enkele buien maar soms ook opklaringen. Maxima van 4 tot 6 graden. In het zuiden van het land vallen buien van smeltende sneeuw en sneeuw met temperaturen tussen 0 en 3 graden. Er staat een stevige zuidwest tot westenwind.

Vandaag krijgen we in het noorden van het land een wisselende bewolking met soms opklaringen, maar ook enkele buien van regen en soms ook smeltende sneeuw of stofhagel. Aan de kust zijn de buien talrijker. In de zuidelijke helft van het land wordt het meestal zwaarbewolkt en daar verwachten we meer buien met smeltende sneeuw en sneeuw. Op de Ardense hoogten kan langdurig sneeuw vallen, mogelijk valt daar opnieuw meer dan 10 cm verse sneeuw.

Regen of smeltende sneeuw

Vanavond en in het begin van de nacht kan er in het zuidoosten van het land nog sneeuw vallen. Later trekken die buien weg richting Duitsland en wordt het overal tijdelijk droger met soms enkele opklaringen. In de tweede deel van de nacht verwachten we opnieuw buien die van west naar oost trekken. In de Ardennen gaat het om sneeuwbuien, elders buien met regen of smeltende sneeuw en soms sneeuw. De minima liggen tussen -1 en +3 graden en de wind is meestal matig uit het zuiden tot zuidwesten.

Morgen verwachten we opnieuw buien. Zaterdag wordt het in het zuidwesten van het land droger. Elders blijft het wisselvallig met nog buien. Zondagvoormiddag kunnen er in het noordoosten van het land enkele winterse buien voorkomen. Hierna wordt het over het grootste deel van het land overwegend droog en wisselen wolkenvelden af met opklaringen.

Meer over Duitsland

Vlaanderen

Maxima

Ardennen

weer

weerfenomeen