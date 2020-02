Wisselvallig met buien, sneeuw in de Ardennen HLA

04 februari 2020

06u35

Bron: Belga 4 Weernieuws Het wordt vandaag wisselvallig met buien. In de Ardennen wordt dat sneeuw. Lokaal kunnen rukwinden voorkomen. De komende dagen verwacht het KMI evenwel droger weer, met opklaringen. De nachten worden wel kouder.

Vandaag wisselen enkele opklaringen af met zwaarbewolkte momenten met buien. Ten zuiden van Samber en Maas kunnen de buien een winters karakter aannemen. Vooral in de Ardennen valt er sneeuw. Tijdelijk kan er een sneeuwlaagje gevormd worden. Lokaal is een donderslag niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 8 graden aan zee. Er staat daarbij een matige of lokaal vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Aan zee waait ze krachtig of soms zeer krachtig. Plaatselijk kunnen er rukwinden voorkomen tot 60 à 70 km/h.

Vanavond verwacht het KMI nog enkele (winterse) buien, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas. Vannacht wordt het droog en rustiger. Het wordt wisselend bewolkt en er kunnen zich lokaal mistbanken vormen. In het binnenland is het opletten voor vorming van rijm- of ijsplekken. Het kwik daalt naar waarden tussen -2 en +6 graden. De wind is eerst nog matig en wordt daarna zwak uit het noordwesten.

Voor morgen zijn de voorspellingen nog onzeker. Na mooie opklaringen in de voormiddag, komen er mogelijk lage wolken opzetten waardoor het betrokken wordt in de namiddag. De maxima schommelen tussen 1 à 2 graden op de Hoge Venen en 7 graden in Vlaanderen. De wind is zwak uit noord tot noordwest.