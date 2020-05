Wisselvallig, fris en hevige wind op Dag van de Arbeid HAA

01 mei 2020

06u46

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt een wisselvallige Dag van de Arbeid, met buien die in de namiddag vooral in het centrum en het oosten van het land met een donderslag kunnen gepaard gaan.

De temperaturen schommelen tussen 11 graden op de Ardense Hoogten en 14 à 15 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest met windsnelheden tot 60 kilometer per uur. Aan zee is de wind vrij krachtig met rukwinden tot 70 kilometer per uur, zo meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht vallen er aanvankelijk nog talrijke buien, maar in de loop van de nacht neemt de buienneiging af vanaf het westen en worden de opklaringen breder. De minima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee. De wind waait matig en aan zee overwegend vrij krachtig uit westzuidwest. Aanvankelijk zijn er nog windsnelheden tot 50 kilometer per uur in het binnenland en tot 60 kilometer per uur aan zee.

Wisselende bewolking met verspreide buien en plaatselijk kans op onweer, 11-15 graden, 4-5 Bft ZW/W, rukwinden 50-60 km/u. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Zaterdag zorgt de doortocht van een hoogtetrog voor onstabiel weer. Dat is een langgerekt gebied met lage luchtdruk en een uitloper van een lagedrukgebied. Het wordt dan wisselend bewolkt met buien die lokaal gepaard kunnen gaan met een donderslag.

In de late namiddag wordt het geleidelijk droger vanaf de kust en 's avonds worden in de meeste streken opklaringen voorspeld. Het wordt vrij koel; in de Ardennen liggen de maxima tussen 8 en 12 graden, elders tussen 12 en 16 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten, en ruimt nadien naar het westen tot noordwesten. Windsnelheden zijn mogelijk tot 50 of 60 kilometer per uur, of lokaal wat meer tijdens een bui.

Een stijgende luchtdruk zorgt zondag voor opvallend minder onstabiliteit. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Deze laatste kunnen vooral in het uiterste noorden nog zorgen voor een buitje. In de meeste streken blijft het echter droog met maxima tussen 11 en 14 graden op de Ardense hoogten en 14 tot 17 graden elders. De wind waait overwegend zwak uit het westen tot zuidwesten en later uit veranderlijke richtingen.

Maandag komen we onder invloed van een noordelijke luchtstroom en is het licht onstabiel. Het wordt opnieuw wisselend bewolkt; opklaringen en wolkenvelden waaruit lokaal een buitje kan vallen, wisselen elkaar af. In de meeste streken blijft het droog met maxima tussen 11 en 17 graden bij een matige noordenwind. Aan de kust wordt het zonniger, maar daar kan de noorden- tot noordoostenwind soms vrij krachtig waaien.

Dinsdag wordt ons weer bepaald door een hogedrukgebied boven de Noordzee. 's Morgens zijn lage wolkenvelden mogelijk in het noorden en centrum van het land komende vanaf Nederland. Deze bewolking lost geleidelijk op in de loop van de dag. In het zuiden van de Ardennen en Belgisch Lotharingen is het reeds zonnig vanaf de ochtend. Het wordt opnieuw koeler met maxima van 8 tot 11 graden op de Ardense hoogten en 11 tot 15 graden elders bij een matige, aan zee vrij krachtige, noordoostenwind.

Woensdag blijven we onder invloed van het hogedrukgebied boven de Noordzee. Het wordt droog, zonnig en zachter met maxima van 14 tot 17 graden in de Ardennen en aan de kust, en 17 tot 19 graden elders. De wind waait matig uit het oosten en ruimt aan zee in de namiddag naar het noordoosten.

Ook donderdag zorgt het hogedrukgebied boven de Noordzee waarschijnlijk voor stabiel weer. Het blijft droog en zonnig met maxima van 15 tot 21 graden bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten.