Wisselvallig en koeler weer komende dagen Redactie

06 augustus 2019

16u27

Bron: Noodweer Benelux 0 Weernieuws Afgelopen dagen kregen we typisch Belgisch zomerweer, met temperaturen tussen 20 en 25 graden en overwegend droog weer. Komende dagen houden we dit gematigd zomerweer aan, maar na het weekend lijkt er een kentering te komen in het weerbeeld.

Volgende week verwachten we meer invloed van lagedrukgebieden en verhogen de neerslagkansen. Ook de temperaturen evolueren geleidelijk naar koelere waarden, rond of net boven 20 graden. “De zomer lijkt dus even met vakantie te gaan”, aldus Samuel Helsen van NoodweerBenelux.

Licht onstabiel maar vrij warm

Komende dagen krijgen we een gelijkaardig weerbeeld als de afgelopen dagen. Woensdag wordt het licht wisselvallig, met enkele buien die mogelijk vergezeld kunnen gaan van een donderslag. De temperaturen schommelen dan rond 24 graden. Op donderdag blijft het droog met veel zon en maxima rond 25 graden. Ook vrijdag wordt het aangenaam warm bij 26 of 27 graden, maar dan wordt het onstabiel met (onweers)buien. Volg de onweersbuien op de voet via deze handige kaart.



Zaterdag zal ons weer beïnvloed worden door een stevige depressie. We krijgen dan veel wind met in het binnenland windstoten van 50 tot 60 kilometer per uur en aan de kust mogelijk pieken tussen 70 en 80 kilometer per uur. Op veel plaatsen zal het wel droog blijven, maar er is verspreid kans op enkele buien. De maxima liggen dan rond 23 graden. Op zondag blijft het waarschijnlijk droog bij aangename maxima rond 24 graden.

Wisselvallig en koeler na het weekend

Volgende week evolueren we naar een wisselvallig en koel weertype. “Op de Atlantische oceaan ligt een diep dal in de straalstroom die ons weer zal beïnvloeden. Zo’n dal in de straalstroom staat steeds garant voor fris en wisselvallig weer”, aldus Helsen. Geregeld krijgen we volgende week depressies over de vloer met daaraan verbonden regenzones en buien. De temperaturen gaan er ook wat op achteruit en klimmen niet veel hoger dan 20 graden of iets meer. Tussendoor zullen er evenwel ook droge perioden zijn, maar hoogzomerweer zit er even niet meer in.