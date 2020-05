Wisselvallig en fris, maar volgende week gaan we weer vlot voorbij kaap van 20 graden KVDS

13 mei 2020

08u06

Bron: Belga, KMI 4 Weernieuws Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar woensdag af en er kan vooral in Vlaanderen in de loop van de dag een lokale bui vallen. Met 11 graden aan zee en in de Hoge Venen en 15 graden in de Kempen blijft het fris. Maar er is beterschap op komst, volgens het KMI.

Daarvoor moeten we wel wachten tot volgende week.

Woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag blijft het nog overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden. Vooral aan de kust en in het zuidoosten van het land is er doorgaans meer bewolking en kan er al eens bui vallen. De minima schommelen tussen lokaal 1 graad in de hoge Ardennen en 8 graden aan zee, bij een matige en aan zee aanvankelijk krachtige wind uit noord tot noordoost.

Donderdag begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. Aan de kust is het eerst bewolkt met nog kans op enkele buien. In de loop van de dag ontwikkelt er zich in het binnenland stapelbewolking, maar het blijft droog. Aan de kust wordt het dan zonnig. De maxima liggen tussen 10 graden vlak aan zee en op de Ardense Hoogten en 15 graden in de Kempen.





Vrijdag, zaterdag en zondag klimmen de temperaturen volgens het KMI langzaam richting 19 graden, om volgende week de kaap van de 20 graden te ronden. In het Hemelvaartweekend zouden de temperaturen misschien wel boven de 25 graden kunnen uitkomen.

