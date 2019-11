Wisselend weer Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 4 november Jill Peeters

03 november 2019

11u30 0 Weernieuws Dinsdag blijft het overwegend droog, maar het blijft wel zwaarbewolkt. Er is weinig zon, en de maxima komen uit rond 11 graden.

Zowat de hele week bevinden we ons in de onstabiele lucht. De ene storing na de andere trekt ook over, waardoor we geregeld regen krijgen, of buien. Vooral donderdag wordt het een natte dag, de andere dagen blijven de neerslaghoeveelheden beperkt.

Woensdag is het mistig tijdens de ochtend en ook de rest van de dag blijft het kleurloos weer. De maxima liggen rond 10 graden en er staat een zwakke westenwind.

Donderdag is het ‘s ochtends grijs en regenachtig. Na de middag wisselen opklaringen af met regenbuien. Maxima rond 9 graden.

Vrijdag wordt het zwaarbewolkt, maar het blijft overwegend droog. Een buitje is wel niet helemaal uitgesloten. De temperaturen stijgen tot maximaal 9 graden.