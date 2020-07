Wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele lokale buien TTR

15 juli 2020

07u20

Bron: belga 2 Weernieuws Vandaag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele lokale buien. Op de meeste plaatsen kan het droog blijven. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Ardennen en 21 graden in Belgisch Lotharingen, meldt het KMI.



Morgen wordt het zwaarbewolkt met regelmatig wat regen, vooral over het noordoosten en oosten van het land.De maxima blijven aan de frisse kant en liggen tussen 14 en 19 graden bij een matige wind uit west tot zuidwest ruimend naar noordwest.

Vrijdag is het vaak betrokken met kans op enkele lokale buitjes maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de namiddag wordt het zonniger aan de kust en later komen er ook bredere opklaringen in het binnenland. Het wordt iets zachter bij maxima tussen 18 en 22 graden.

Zaterdag hangen er regelmatig wolkenvelden maar blijft het waarschijnlijk droog. Op het einde van de namiddag worden de opklaringen geleidelijk aan breder. Het wordt warmer met maxima rond 24 graden in het centrum van het land.

Zondag is het wisselend bewolkt maar het blijft droog. De maxima schommelen rond 23 à 24 graden in het centrum.

Maandag schijnt regelmatig de zon en blijft het op de meeste plaatsen droog al is een lokaal buitje mogelijk. De maxima schommelen rond 22 à 23 graden in het centrum.

Ook dinsdag is het wisselend bewolkt met in de loop van de dag kans op enkele lokale buien bij zo'n 22 graden in het centrum.