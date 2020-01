Wisselend buien en droge periodes, nog tot het weekend zachte temperaturen

RL

14 januari 2020

07u01

Bron: Belga 68 Weernieuws De dag begint vandaag met regen of buien, vooral in Hoog-België en de kuststreek. Daarna wordt het tijdelijk droger maar een volgende regenzone bereikt, vanaf het zuidwesten, ons land vrij laat in de namiddag.Vooral op het einde van de dag wordt het ook erg winderig, met rukwinden tot 80 kilometer per uur. Dat zegt het KMI.

In de namiddag krijgen we zwaarbewolkt weer met nu en dan lichte regen, vooral in het westen en zuidoosten van het land. Het is zeer zacht met maxima van 6 graden in Hoog-België tot 12 graden aan zee. Op het einde van de dag wordt het winderig, met mogelijk dus stevige rukwinden.

‘s Avonds en in het begin van de nacht is het nog steeds regenachtig, met rukwinden tot meer dan 75 kilometer per uur. Later wordt het droog met brede opklaringen vanaf het zuidwesten. De minima liggen tussen de 5 graden in de Ardennen en 10 graden in het noorden van het land.

Woensdag krijgen we eerst opklaringen die soms breed zijn, maar in de namiddag wordt het stilaan overal zwaarbewolkt en trekt een regenzone vanaf de kust door ons land. Na deze storing verschijnen er opnieuw opklaringen over het westen. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden.



Donderdagochtend is er kans op lage wolken die lokaal vrij hardnekkig kunnen zijn. Geleidelijk komen er bredere opklaringen, vooral dan na de middag. Door de nadering van een storing neemt op het einde van de dag de hoge bewolking toe. De maxima liggen tussen 6 graden op de Ardense hoogten en 10 of 11 graden in Laag- en Midden- België.

Vrijdag start zwaarbewolkt en regenachtig. Geleidelijk wisselen, vanaf het westen, zon en wolken elkaar af met soms buien. De maxima schommelen van 5 of 6 graden in de Hoge Venen tot 10 graden in Vlaanderen.

Tijdens het weekend blijft het droog. Het wordt opnieuw iets kouder met maxima van 2 graden in de Ardennen tot 6 graden in Laag- en Midden-België op zaterdag, en 2 tot 7 graden op zondag.