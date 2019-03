Wisselend bewolkt met buien, maar wel zacht KVDS

05 maart 2019

06u39

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag wisselend bewolkt met soms buien, die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de namiddag neemt de buienactiviteit af. De maxima liggen tussen 10 en 11 graden in Laag-België en 4 en 5 graden in de Ardennen, aldus het KMI.

In het zuidoosten van het land is er meer bewolking en zijn de buien frequenter. Deze ochtend kunnen ze daar zelfs een winters karakter hebben. De wind waait matig of soms vrij krachtig uit het zuidwesten tot het westen, met rukwinden tussen 50 en 60 kilometer per uur.

Droog

Vanavond neemt de buienactiviteit verder af en wordt het tijdelijk droog. Het wordt echter zwaarbewolkt tot betrokken en 's nachts kan er wat motregen of lichte regen vallen. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Laag-België. De wind waait matig en krimpt van zuidzuidwest naar zuid of zuidzuidoost.





Morgen is het zwaarbewolkt tot betrokken met regen vanaf het westen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden, met rukwinden rond 50 of 60 kilometer per uur. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden. 's Nachts blijft de regenzone slepen boven ons land en kan het bij momenten flink regenen.