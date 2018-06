Wisselend bewolkt, maar het blijft droog Redactie

15 juni 2018

06u45

Bron: Belga 0 Weernieuws Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Vooral in het oosten van het land is een lokale bui mogelijk. In de kuststreek is het zonniger. De maxima liggen tussen 19 en lokaal 24 graden. Er waait een zwakke veranderlijke wind, ruimend naar west tot zuidwest en aan zee aanwakkerend tot soms matig, meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht blijft het droog. In de noordwestelijke landshelft wordt het lichtbewolkt, elders is het gedeeltelijk bewolkt tot bewolkt. De minima schommelen tussen 9 en 13 graden, bij een zwakke zuidwestelijke wind. Aan zee waait de wind soms matig. In de Ardennen staat er een zwakke veranderlijke wind.

Zaterdag begint droog met brede opklaringen. Na de middag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een lokale bui, vooral dan in het zuiden en het oosten van het land. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden bij een matige wind uit west tot zuidwest.

Zondag wordt het wisselend bewolkt, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. De kans op een bui is opnieuw het grootst in de Ardennen. Het wordt iets minder warm, met maxima van 15 tot 20 graden.

